Francesco Totti, l’annuncio social: “La diagnosi un colpo al cuore” (Di venerdì 20 novembre 2020) Da giorni circolavano varie notizie sulla salute di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma ha voluto chiarire la sua situazione con un post su Instagram E’ uscito allo scoperto con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di venerdì 20 novembre 2020) Da giorni circolavano varie notizie sulla salute di. L’ex capitano della Roma ha voluto chiarire la sua situazione con un post su Instagram E’ uscito allo scoperto con… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio Meli su BlogLive.it.

fanpage : Francesco Totti guarito dal Covid: “Febbre e forze che se ne andavano, era polmonite bilaterale” - Agenzia_Italia : Francesco Totti: 'Ho avuto una polmonite bilaterale. Il Covid non è una passeggiata' - SkyItalia : «Dentro quel pallone ci stava il sogno mio» ?? Un nome, una leggenda: «Mi chiamo Francesco Totti» questa sera in pr… - MomentiCalcio : #FrancescoTotti esce dal tunnel: 'Quindici lunghi giorni, ora sono guarito' - LucianoRomeo9 : @tagadala7 Covid, Francesco Totti: 'Io vittima di polmonite bilaterale, in cura da Zangrillo' -