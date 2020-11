Ford - Quattro prototipi per Bronco, F-150 e Ranger (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Sema si è trasformato in un evento virtuale, denominato Show Special Webcast, a causa della pandemia, ma la Ford ha fornito comunque il suo contributo, realizzando Quattro concept derivate dai modelli di serie. Quest'anno, a dominare la scena sono le nuove Bronco e Bronco Sport, affiancate dall'F-150 Hybrid e dal Ranger, dalla Mustang Mach-E 1400 e della Mach-E GT di serie. Trasformista. La Ford Bronco Badlands Sasquatch Two-Door concept è la più estrema del gruppo, ma nasce principalmente per mettere in evidenza le personalizzazioni che possono essere implementate su questo modello. I componenti usati, infatti, sono facilmente sostituibili agli originali, per esempio per modificare la vettura in vista di un weekend: parafanghi, paraurti, sezioni aperte al posto ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Sema si è trasformato in un evento virtuale, denominato Show Special Webcast, a causa della pandemia, ma laha fornito comunque il suo contributo, realizzandoconcept derivate dai modelli di serie. Quest'anno, a dominare la scena sono le nuoveSport, affiancate dall'F-150 Hybrid e dal, dalla Mustang Mach-E 1400 e della Mach-E GT di serie. Trasformista. LaBadlands Sasquatch Two-Door concept è la più estrema del gruppo, ma nasce principalmente per mettere in evidenza le personalizzazioni che possono essere implementate su questo modello. I componenti usati, infatti, sono facilmente sostituibili agli originali, per esempio per modificare la vettura in vista di un weekend: parafanghi, paraurti, sezioni aperte al posto ...

