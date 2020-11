Dpcm e il Natale. La data fatidica sarà il 27 Novembre (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo sta lavorando per un nuovo Dpcm che dovrebbe salvare il Natale. Vediamo punto per punto cosa potrebbe cambiare Venerdì 27 Novembre è una data importante. Per molte regioni quella data segnerà un cambiamento di colore consentendo una riapertura di negozi per salvare il Natale. Un nuovo Dpcm che cambierà ancora una volta la vita e le abitudini degli italiani. Zone rosse Le zone rosse molto probabilmente diminuiranno. Le prime forse saranno proprio la Lombardia e il Piemonte. I segnali sono incoraggianti, l’Rt — l’indice di trasmissibilità del virus — cala in molte regioni. Adesso è necessario che pure gli ospedali escano dal momento critico, che si liberino i posti nei reparti. Quindi la strategia del governo sarebbe chiudere le province più esposte per ... Leggi su zon (Di venerdì 20 novembre 2020) Il governo sta lavorando per un nuovoche dovrebbe salvare il. Vediamo punto per punto cosa potrebbe cambiare Venerdì 27è unaimportante. Per molte regioni quellasegnerà un cambiamento di colore consentendo una riapertura di negozi per salvare il. Un nuovoche cambierà ancora una volta la vita e le abitudini degli italiani. Zone rosse Le zone rosse molto probabilmente diminuiranno. Le prime forse saranno proprio la Lombardia e il Piemonte. I segnali sono incoraggianti, l’Rt — l’indice di trasmissibilità del virus — cala in molte regioni. Adesso è necessario che pure gli ospedali escano dal momento critico, che si liberino i posti nei reparti. Quindi la strategia del governo sarebbe chiudere le province più esposte per ...

