Decreto Ristori ter, nella bozza 1.45 miliardi per gli aiuti. Anche calzature e accessori (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriva sul tavolo del governo questa sera la bozza del Decreto Ristori ter . Il Decreto al vaglio del Consiglio dei ministri ammonta a un valore di oltre 2 miliardi: di questi 1,45 miliardi destinati ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 20 novembre 2020) Arriva sul tavolo del governo questa sera ladelter . Ilal vaglio del Consiglio dei ministri ammonta a un valore di oltre 2: di questi 1,45destinati ...

gennaromigliore : Sostenere il nostro tessuto produttivo deve essere la priorità numero uno del Governo: come @ItaliaViva abbiamo pro… - matteosalvinimi : La Lega ha presentato emendamenti, con relative coperture in aggiunta a quelle già previste, al “Decreto Ristori” p… - LegaSalvini : LA LOMBARDIA CORRE IN AUTO DELLE IMPRESE ABBANDONATE DA CONTE. Attilio Fontana: “Abbiamo stanziato 167 milioni di… - Arduino143 : @GiuseppeConteIT Con il decreto RISTORI 3 il governo Conte ha risolutamente preso l'indirizzo che potremo definire'… - LupoTantoBuono : Ma i #PentaPiddini che criticano la scelta di #Boldi da parte di Regione #Lombardia sono gli stessi minchi...ni che… -