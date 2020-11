Covid, Iss: Italia monocolore, epidemia in tutto il Paese, ma casi cominciano ad appiattirsi. Oggi 699 morti (Di venerdì 20 novembre 2020) Per il presidente dell'Istituto superiore di sanità bisogna perseguire una decrescita rapida, non crescita lenta di qui la necessità di mantenere con forza le misure sin qui adottate dice Brusaferro, ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 20 novembre 2020) Per il presidente dell'Istituto superiore di sanità bisogna perseguire una decrescita rapida, non crescita lenta di qui la necessità di mantenere con forza le misure sin qui adottate dice Brusaferro, ...

SkyTG24 : Covid, report Iss: “Rt in Italia scende a 1,18, in 4 regioni è già sotto l’1” - Corriere : Covid, il monitoraggio Iss: Rt nazionale a 1.18 - RaiNews : Due settimane fa era pari a 1,72 ma non bisogna allentare la tensione, anche perché 'l'aumento continuo dei ricover… - CuddyEsmeralda : RT @TgLa7: #Covid Iss: lenta crescita dell'eta' mediana - zazoomblog : Covid Iss: «Indice Rt scende a 118. Ospedali si allontana il rischio di saturazione» - #Covid #«Indice #scende… -