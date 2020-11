Covid, Crisanti: “Sarò il primo a vaccinarmi se i dati saranno trasparenti” (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb. Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 20 novembre 2020) L'articolo MeteoWeb.

repubblica : Covid, Crisanti: 'Senza dati certi non farei vaccino a gennaio' - alexbarbera : Il professor Crisanti, dopo aver previsto il peggio e difeso il ricorso dei medici di base al Tar contro le cure ai… - SkyTG24 : Covid-19, Crisanti: “Vaccino pronto a gennaio? Io non lo farei” - marcodelucact60 : RT @RadioSavana: Panico in studio. Domanda secca a Crisanti: 'Lei se lo farebbe il primo vaccino Covid che arriva a gennaio?' 'No!' #RadioS… - itsaudade : RT @luciodigaetano: Crisanti sconsiglia di usare il vaccino Covid 'perché non è possibile sviluppare in 1 anno un farmaco che normalmente s… -