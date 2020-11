Covid, convento Sant'Angelo della Pace contagiati 4 frati (Di venerdì 20 novembre 2020) Chieti - contagiati dal Covid anche 4 frati francescani su 7 che vivono nel convento Sant'Angelo della Pace di Lanciano, annesso alla casa religiosa anziani Antoniano che ha contato 98 positivi e nove decessi, la cui situazione è stabile. La positività dei frati non c'entra con la situazione sanitaria col confinante Antoniano il cui collegamento, tramite una porta, è bloccato da inizio pandemia. L'annuncio dei contagi è stato resto noto dal parroco della chiesa di Sant'Antonio da Padova, la più grande di Lanciano, e che fa blocco unico con convento e Antoniano, le cui funzioni religiose sono state sospese. "Grazie a Dio stiamo tutti bene - ha detto padre Francesco - e non abbiamo alcun ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 20 novembre 2020) Chieti -dalanche 4francescani su 7 che vivono neldi Lanciano, annesso alla casa religiosa anziani Antoniano che ha contato 98 positivi e nove decessi, la cui situazione è stabile. La positività deinon c'entra con la situazione sanitaria col confinante Antoniano il cui collegamento, tramite una porta, è bloccato da inizio pandemia. L'annuncio dei contagi è stato resto noto dal parrocochiesa di'Antonio da Padova, la più grande di Lanciano, e che fa blocco unico cone Antoniano, le cui funzioni religiose sono state sospese. "Grazie a Dio stiamo tutti bene - ha detto padre Francesco - e non abbiamo alcun ...

