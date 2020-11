Covid | Brusaferro | “Segnali positivi | ma il rischio è ancora alto”

Leggi su dire

(Di venerdì 20 novembre 2020) ROMA – La curva dei contagi si sta effettivamente appiattendo, ma Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto superiore di sanità, continua a chiedere cautela da parte di tutti. “Analogo dato positivo è anche l’RT – spiega -: ci sono Regioni che sono scese sotto 1, e altre che pur stando sopra 1, stanno comunque riducendo l’RT. Tutto questo però ci porta ancora ad una valutazione di probabilità sulla saturazione delle terapie intensive e in area medica del 50%, perché l’epidemia è ancora in fase critica: sia perché i servizi assistenziali sono in difficoltà, la trasmissibilità è 1,18 in uno scenario di tipo 2 ma anche di tipo 3 in alcuni casi. C’è un effetto di mitigazione frutto delle misure introdotte dal dpcm del 24 ottobre. Non dobbiamo cantar vittoria: l’RT è ancora sopra 1 ma dobbiamo scendere sotto 1 perché altrimenti l’epidemia continua a crescere. È assolutamente necessario riportare la soglia sotto 1 per ripristinare il tracciamento che è appunto in crisi”. L’INCIDENZA È UN VALORE IMPORTANTE