Costanza Caracciolo in festa per i due anni della figlia Stella

Leggi su newscronaca.myblog

(Di venerdì 20 novembre 2020)ha pensato proprio a tutto per rendere speciale il secondo compleannosua primogenita,. La ex velina si è rimboccata le maniche e ha decorato casa con palloncini colorati e festoni per regalare alla sua bimba una giornata magica con una festicciola in famiglia, senza invitati ma con tanto amore. Gli addobbi sono stati acquistati su un sito di e-commerce e posizionati dalla stessa. “Come li ho attaccati? Un po’ di biadesivo, scotch e poi mi sono aiutata con dei fili. Insomma tutto un po’ in bilico a dire il vero!” ha confessato nelle storie di Instagram. Sono bastati pochi accessori, un po’ di fantasia e tanto impegno per creare un’atmosfera fiabesca, perfetta per lasciare, in versione principessina con il vestitino di tulle. a bocca ...