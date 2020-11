Coronavirus Ardea, sale a 8 il conto delle vittime: 207 il numero degli attualmente positivi (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 207 i casi di Coronavirus ad Ardea aggiornati alla giornata di ieri, giovedì 19 novembre 2020. Purtroppo, dal precedente aggiornamento (15/11), è stata segnalata una nuova vittima. E’ opportuno sottolineare tuttavia che, al momento, dai dati in nostro possesso, non è possibile collocare al livello temporale il nuovo decesso in quanto potrebbe trattarsi di precedenti notifiche da parte della ASL (e dunque potrebbe non essersi verificato necessariamente in questi 4 giorni di intervallo). Ad ogni modo, purtroppo, il decesso è stato confermato – come da dati Ufficiali diramati dal Comune (foto in basso) e ad oggi sono 8 quindi le vittime per Covid sotto la Rocca. Tornando al numero dei nuovi casi registrati in città sono 14 i soggetti positivi registrati nelle 24 ore precedenti: 9 invece i cittadini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 20 novembre 2020) Sono 207 i casi diadaggiornati alla giornata di ieri, giovedì 19 novembre 2020. Purtroppo, dal precedente aggiornamento (15/11), è stata segnalata una nuova vittima. E’ opportuno sottolineare tuttavia che, al momento, dai dati in nostro possesso, non è possibile collocare al livello temporale il nuovo decesso in quanto potrebbe trattarsi di precedenti notifiche da parte della ASL (e dunque potrebbe non essersi verificato necessariamente in questi 4 giorni di intervallo). Ad ogni modo, purtroppo, il decesso è stato confermato – come da dati Ufficiali diramati dal Comune (foto in basso) e ad oggi sono 8 quindi leper Covid sotto la Rocca. Tornando aldei nuovi casi registrati in città sono 14 i soggettiregistrati nelle 24 ore precedenti: 9 invece i cittadini ...

