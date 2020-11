Codacons, presentato esposto su presidente LND Sibilia per incompatibilità incarico (Di venerdì 20 novembre 2020) Il Codacons ha presentato un esposto all’Autorità Nazionale Anticorruzione sul caso dell’On. Cosimo Sibilia, che riveste contemporaneamente la carica di parlamentare e di presidente della Lega Nazionale Dilettanti.L’On. Cosimo Sibilia è un Deputato italiano eletto nella circoscrizione Campania 2, nelle liste di Forza Italia, proclamato il 19 marzo 2018, elezione convalidata il 16 luglio 2020 – scrive il Codacons nell’esposto – Al tempo stesso è un dirigente sportivo italiano, presidente della L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti (F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio) e Componente della Giunta C.O.N.I. Campania;Dunque, l’on. Cosimo Sibilia, contemporaneamente, è parlamentare della Repubblica nonché ai vertici di ... Leggi su itasportpress (Di venerdì 20 novembre 2020) Ilhaunall’Autorità Nazionale Anticorruzione sul caso dell’On. Cosimo, che riveste contemporaneamente la carica di parlamentare e didella Lega Nazionale Dilettanti.L’On. Cosimoè un Deputato italiano eletto nella circoscrizione Campania 2, nelle liste di Forza Italia, proclamato il 19 marzo 2018, elezione convalidata il 16 luglio 2020 – scrive ilnell’– Al tempo stesso è un dirigente sportivo italiano,della L.N.D. - Lega Nazionale Dilettanti (F.I.G.C. – Federazione Italiana Giuoco Calcio) e Componente della Giunta C.O.N.I. Campania;Dunque, l’on. Cosimo, contemporaneamente, è parlamentare della Repubblica nonché ai vertici di ...

