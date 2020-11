Capello: «Il Milan può durare perchè ha Ibrahimovic. Inter e Juve? Torneranno protagoniste» (Di venerdì 20 novembre 2020) Fabio Capello ha parlato dell’attuale situazione relativa al campionato di Serie A e di chi vincerà lo scudetto. Queste le sue parole Intervistato a La Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha così parlato della situazione attuale del campionato di Serie A: STAGIONE – «A inizio stagione avevo dato per favorita l’Inter perché in pratica ha due squadre, e ciò è stata utile a Conte in questo periodo di Covid. Adesso la platea si è allargata, col Milan e la solita Juve, ma vedo anche altre formazioni in corsa, come Roma e Napoli». IBRA LEADER – «Il Milan può durare perché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come Ibrahimovic». Inter E Juve – «Certo che Conte e Pirlo possono ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Fabioha parlato dell’attuale situazione relativa al campionato di Serie A e di chi vincerà lo scudetto. Queste le sue parolevistato a La Gazzetta dello Sport, Fabioha così parlato della situazione attuale del campionato di Serie A: STAGIONE – «A inizio stagione avevo dato per favorita l’perché in pratica ha due squadre, e ciò è stata utile a Conte in questo periodo di Covid. Adesso la platea si è allargata, cole la solita, ma vedo anche altre formazioni in corsa, come Roma e Napoli». IBRA LEADER – «Ilpuòperché ha un gioco, un bravo allenatore, giovani in gamba e un leader come».– «Certo che Conte e Pirlo possono ...

