Boateng si allontana dal Bayern | “Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo”

Leggi su sportface

(Di venerdì 20 novembre 2020) “Mifare qualche nuova esperienza. Sarò sempre grato al“. Jerome, intervistato da Goal, ha rivelato più di una confessione riguardo al suo futuro, che pare sempre più lontano da Monaco. “L’allenatore e i miei compagni di squadra confermano come ho dato il mio contributo e sono contenti. Questa è la cosa più importante per me. Quando arriverà il giorno della separazione con la società, guarderò con orgoglio agli anni che ho trascorso al. Adesso, però voglio difendere al 100% quanto ottenuto nell’ultima stagione“. Riguardo ad un suo possibile trasferimento: “Personalmente mi piace molto scoprire nuove città, culture e persone. Non mi piace stare a lungo nello stesso posto. Quindi Parigi, Londra e non solo. In generale le città europee sono davvero interessanti per me. Ho sempre detto che ...