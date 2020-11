Biscotti con gocce di cioccolato | una ricetta di Anna Moroni

Leggi su ultimenotizieflash

(Di venerdì 20 novembre 2020) Nella scuola di cucina diarriva oggi ladeicon ledi. Laè stata preparata nella puntata di Ricette all’Italiana in onda oggi 20 novembre 2020 su Rete 4. Laci aveva deliziato in precedenza con ladi un buon risotto con le capesante e poi invece ci ha lasciato in questa puntata del venerdì, con questi deliziosiperfetti per la colazione o per la merenda. LADEICONDIDIVediamo la lista degli ingredienti per questi: 150 g farina, 50 g fecola di patate, 80 g ...