BCE, Lagarde: essenziale completare l'unione dei mercati dei capitali (Di venerdì 20 novembre 2020) (Teleborsa) – Soltanto un mercato dei capitali unico profondo, completo e digitale consentirà alle imprese e alle startup europee di espandersi più rapidamente e raggiungere una scala che le faccia competere con quelle statunitensi. È questa secondo secondo la presidente della BCE Christine Lagarde una delle priorità per l'Europa negli anni a venire. "Nel mondo post-pandemia, completare l'unione dei mercati dei capitali non è più un nice-to-have, è un must have", ha affermato Lagarde al 30° Congresso delle banche europee, aggiungendo che non va dimenticato il ruolo dei Governi e dei fondi pubblici, che fanno da volano alla ricerca privata. Secondo Lagarde, per finanziare imprese e startup non bastano le banche, ma serve capitale di rischio che, ha ...

