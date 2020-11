5 Stelle, Di Battista attacca il Pd: “Cercano di riabilitare il berlusconismo” (Di venerdì 20 novembre 2020) Con un post su Facebook, Alessandro di Battista si è scagliato contro il Pd, reo di di star spianando la strada a un possibile ingresso di Forza Italia nella maggioranza. Com’era prevedibile, l’ipotesi di una possibile entrata di Forza Italia all’interno della maggioranza di governo ha sollevato immediatamente critiche e sdegno, in particolar modo all’interno L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di venerdì 20 novembre 2020) Con un post su Facebook, Alessandro disi è scagliato contro il Pd, reo di di star spianando la strada a un possibile ingresso di Forza Italia nella maggioranza. Com’era prevedibile, l’ipotesi di una possibile entrata di Forza Italia all’interno della maggioranza di governo ha sollevato immediatamente critiche e sdegno, in particolar modo all’interno L'articolo proviene da Inews.it.

