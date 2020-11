Zack Snyder | “Amo Star Wars | ma non penso di essere compatibile con l’universo Disney”

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 novembre 2020)ha chiarito che, pur amando il mondo di, è improbabile che lo vedremo dietro la macchina da presa per uno dei prossimi film.ha chiarito che, pur amando il mondo di, è improbabile che lo vedremo dietro la macchina da presa per uno dei prossimi film per via della sua incompatibilità con l'universo di proprietà di Disney. Lo ha spiegato durante un'intervista concessa al YouTuber TheFilmJunkee, con il seguente commento: "Sono un grande fan di, ed è il motivo per cui ho cominciato a fare film quando avevo undici anni. È ciò che mi ha spinto sul sentiero mitologico alla Joseph Campbell, con tutti gli archetipi narrativi. È un mondo che mi interessa. Ma non so se …