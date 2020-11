X Factor 2020, Mydrama: chi è, età, vero nome, Instagram, Hell Raton (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ tutto pronto per una nuova imperdibile ed emozionante puntata di X Factor 2020. Questa sera, giovedì 19 novembre, andrà in onda la quarta puntata dei Live. Tanti gli ospiti che vedremo stasera in Tv a X Factor. Appuntamento, dunque, da non perdere quello di stasera su Sky Uno a partire dalle 21:15. Intanto, conosciamo meglio Mydrama, la giovane cantante che è nella categoria “Under donne”. Mydrama: chi è, vero nome, età Mydrama, all’anagrafe Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR). Classe 1998, ha 22 anni. La giovane ragazza è stata scelta dal giudice Hell Raton che della sua voce dice: “è piena di cicatrici”. VIDEO Mydrama CONCORRENTE X Factor ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 novembre 2020) E’ tutto pronto per una nuova imperdibile ed emozionante puntata di X. Questa sera, giovedì 19 novembre, andrà in onda la quarta puntata dei Live. Tanti gli ospiti che vedremo stasera in Tv a X. Appuntamento, dunque, da non perdere quello di stasera su Sky Uno a partire dalle 21:15. Intanto, conosciamo meglio, la giovane cantante che è nella categoria “Under donne”.: chi è,, età, all’anagrafe Alessandra Martinelli, è nata a Monte Cremasco (CR). Classe 1998, ha 22 anni. La giovane ragazza è stata scelta dal giudiceche della sua voce dice: “è piena di cicatrici”. VIDEOCONCORRENTE X...

