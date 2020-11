Tumore del pancreas | perché è importante agire presto

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 novembre 2020) Prevenzione, diagnosi precoce più scienza fanno rima con cure migliori e più efficaci. È il messaggio che accompagna la lotta ai tumori, ma che diventa ancor più pressante per alcune forme di cancro che se riconosciute per tempo e trattate al meglio possono essere combattute meglio. Un esempio di questa strategia “tempo-dipendente” è rappresentato daldel. Per cui la diagnosi precoce rappresenta l’unica arma nella lotta a una patologia che solo in Italia fa registrare oltre 14.000 nuovi pazienti ogni anno. Il trattamento è “personalizzato” Prima si arriva a riconoscere ile meglio si può affrontare, sapendo che l’intervento chirurgico in questi casi è da mettere in conto, pur nell’ambito di un trattamento sempre più su misura in base alle caratteristiche della persona e del. Ciò che conta ...