Truffa Onlus Cremona Covid | arrestato un uomo | “Ha usato i soldi per aizzare fantasie sessuali”

Leggi su urbanpost

(Di giovedì 19 novembre 2020) Undici indagati, 250mila euro e unaai danni di unanata per raccogliere fondi e aiutare gli ospedali contro il. Questa mattina i militari della Guardia di finanza hannouna persona con le accuse di associazione a delinquere finalizzata all’appropriazione indebita e al riciclaggio. Pare che l’imputato abbia utilizzato parte deiraccolti per “bizzarre. La svolta sulle indagini ai danni della“Uniti per la provincia di”, nata a marzo per aiutare una zona fortemente colpita dalla pandemia, coinvolge numerose persone con le accuse di associazione a delinquere finalizzata alla, all’autoriciclaggio e all’appropriazione ...