Russia | il motociclista vuole effettuare un sorpasso ma riceve una brutta sorpresa

(Di giovedì 19 novembre 2020) Siamo a Mosca, in. Undecide di cambiare corsia e superare un camion sulla destra. La manovra si rivela essere una pessima idea perché a causa di alcuni lavori in corso su quella ...

Ultime Notizie dalla rete : Russia motociclista

Leggo.it

Siamo a Mosca, in Russia. Un motociclista decide di cambiare corsia e superare un camion sulla destra. La manovra si rivela essere una pessima idea perché a causa di alcuni lavori in corso ...Gli è stata addebitata la stanchezza a causa di un imprevisto burocratico che fece passare al gruppo di amici una notte insonne in dogana.