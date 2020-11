Per risanare la sanità calabrese citofonare a Scopelliti. Anzi no, è agli arresti domiciliari (Di giovedì 19 novembre 2020) Il tempo è galantuomo. Lo spera in particolare Peppino Scopelliti, già nome pesante della destra calabrese e italiana e ora reliquia ingombrante a seguito di una sentenza gli ha impresso il marchio di colpevole. Da sindaco di Reggio Calabria ha (il verdetto è definitivo) falsificato il bilancio per evitare di dichiarare il dissesto. Un reato che se venisse contestato a tutte le amministrazioni, specie al Sud, i sindaci in piedi si conterebbero sulle dita di una sola mano. Scopelliti, invece, sta ancora scontando la sua pena, a conferma che la “legge uguale per tutti” non serve a nulla se “uguali per tutti” non sono i magistrati che la applicano. In 3 anni Scopelliti ridusse il disavanzo da 232 a 31 milioni Ma il tempo è galantuomo, si diceva. E così, complici gli scivoloni del governo sulla nomina del commissario per ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 novembre 2020) Il tempo è galantuomo. Lo spera in particolare Peppino, già nome pesante della destrae italiana e ora reliquia ingombrante a seguito di una sentenza gli ha impresso il marchio di colpevole. Da sindaco di Reggio Calabria ha (il verdetto è definitivo) falsificato il bilancio per evitare di dichiarare il dissesto. Un reato che se venisse contestato a tutte le amministrazioni, specie al Sud, i sindaci in piedi si conterebbero sulle dita di una sola mano., invece, sta ancora scontando la sua pena, a conferma che la “legge uguale per tutti” non serve a nulla se “uguali per tutti” non sono i magistrati che la applicano. In 3 anniridusse il disavanzo da 232 a 31 milioni Ma il tempo è galantuomo, si diceva. E così, complici gli scivoloni del governo sulla nomina del commissario per ...

SecolodItalia1 : Per risanare la sanità calabrese citofonare a Scopelliti. Anzi no, è agli arresti domiciliari… - manulanza : RT @michela_simbula: - TelemiaLaTv : VIAGGIA ONLINE IL FRONTE COMUNE PER RISANARE LA SANITÀ PUBBLICA - Luigi56124612 : RT @avvbenedetto: Capite perché le cose vanno a scatafascio ? In #Calabria non si cerca un manager per risanare i conti e far funzionare la… - NestSilvia : RT @avvbenedetto: Capite perché le cose vanno a scatafascio ? In #Calabria non si cerca un manager per risanare i conti e far funzionare la… -

Ultime Notizie dalla rete : Per risanare Per risanare la sanità calabrese citofonare a Scopelliti. Anzi no, è agli arresti domiciliari Il Secolo d'Italia Calabria, Libero in prima pagina: “Scopelliti era stato l’unico a risanare la sanità regionale e l’hanno messo in galera”

Piano di rientro, chiusure e riconversione degli ospedali: in prima pagina sul quotidiano Libero un articolo che spiega come Scopelliti aveva azzerato il debito della Sanità in Calabria ...

VIAGGIA ONLINE IL FRONTE COMUNE PER RISANARE LA SANITÀ PUBBLICA

«Basta alle promesse non mantenute, alle assunzioni bloccate e all’incapacità di spendere le tante risorse già disponibili»Si vogliono offrire proposte ben definite per stimolare soluzioni ...

Piano di rientro, chiusure e riconversione degli ospedali: in prima pagina sul quotidiano Libero un articolo che spiega come Scopelliti aveva azzerato il debito della Sanità in Calabria ...«Basta alle promesse non mantenute, alle assunzioni bloccate e all’incapacità di spendere le tante risorse già disponibili»Si vogliono offrire proposte ben definite per stimolare soluzioni ...