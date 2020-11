Pallanuoto, Serie A1 2020-2021: rinviate Florentia-Savona e Trieste-Verona (Di giovedì 19 novembre 2020) Seconda giornata per i campionati di Pallanuoto sia al maschile che al femminile che risulterà monca. Un rinvio infatti in entrambi i tornei di A1 a causa della situazione legata al Covid-19: non si giocheranno RN Florentia-RN Savona e Pallanuoto Trieste-CSS Verona. Il comunicato della FIN: “In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19?, sono rinviate a data da destinarsi RN Florentia-RN Savona (D) per il torneo maschile e Pallanuoto Trieste-CSS Verona per quello femminile”. A1 maschile 2^ giornata / Sabato 21 novembre 15.00 RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) Arbitri: Alfi e Gomez Delegato: ... Leggi su oasport (Di giovedì 19 novembre 2020) Seconda giornata per i campionati disia al maschile che al femminile che risulterà monca. Un rinvio infatti in entrambi i tornei di A1 a causa della situazione legata al Covid-19: non si giocheranno RN-RN-CSS. Il comunicato della FIN: “In relazione ai controlli eseguiti come disposto dalle “Misure integrative di sicurezza per la riduzione del rischio di contagio di COVID-19?, sonoa data da destinarsi RN-RN(D) per il torneo maschile e-CSSper quello femminile”. A1 maschile 2^ giornata / Sabato 21 novembre 15.00 RN Salerno-Iren Genova Quinto (A) Arbitri: Alfi e Gomez Delegato: ...

Seconda giornata per i campionati di pallanuoto sia al maschile che al femminile che risulterà monca. Un rinvio infatti in entrambi i tornei di A1 a causa della situazione legata al Covid-19: non si ...

2' di lettura Ancona 19/11/2020 - Appuntamento alle 15.30 alla piscina del Passetto, sabato pomeriggio, per Vela Ancona-Sis Roma, seconda giornata di A1 femminile. Le anconetane, con il nuovo sponsor ...

Seconda giornata per i campionati di pallanuoto sia al maschile che al femminile che risulterà monca. Un rinvio infatti in entrambi i tornei di A1 a causa della situazione legata al Covid-19: non si ...