Manfred Moelgg positivo al coronavirus: è ricoverato nell'ospedale di Brunico (Di giovedì 19 novembre 2020) Manfred Moellg è ricoverato in ospedale a Brunico dopo essere risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata diffusa dal quotidiano in lingua tedesca Dolomiten. Alll'indomani di un allenamento in Val Senales lo sciatore e i suoi genitori sono risultati positivi. Al momento è possibile prevedere la data del rientro. "Questa malattia mi sta costando molta energia. Tornerò a gareggiare nel gigante in val d'Isere il 5 e 6 dicembre solo se saro' davvero di nuovo in forma. Altrimenti se ne riparla nel gigante di Alta Badia del 20 dicembre". Le parole dell'azzurro al giornale. SportFace.

