Lotta allo spaccio nella Capitale | 3 arresti | ecco tutte le operazioni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 19 novembre 2020) Nell’ambito di un servizio straordinario della Polizia di Stato per il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati predatori nonché dei reati inerenti il consumo e lodi sostanze stupefacenti, gli agenti dell’VIII Distretto Tor Carbone, diretto da Moreno Fernandez, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine Lazio e all’Unità Cinofila, hanno arrestato 3 persone.leIl primo a finire in manette è stato T.E.H., marocchino di 34 anni, che si aggirava, in un parco noto come “piazza di” di sostanze stupefacenti, insieme ad un amico. Durante il controllo il cane Nelli ha segnalato la presenza dello stupefacente addosso a quest’ultimo, al quale è stata applicata una sanzione amministrativa in quanto, all’interno di un pacchetto di sigarette, nascondeva ...