LIVE Judo | Europei 2020 in DIRETTA | Pantano e Giuffrida ai quarti! Out agli ottavi Giorda

12.54 Buon Europeo comunque per Francesca, che porta a casa 112 punti importanti per avvicinare la zona qualificazione nel ranking olimpico dei 48 kg. 12.52 Clement si gioca due jolly (shido) e riesce a conservare il waza-ari di vantaggio fino al termine. Niente da fare per, out. 12.50 Un minuto e 15 al termine,deve rimontare un waza-ari per andare almeno al Golden Score. 12.49 Waza-ari Clement, che poi prova a proseguire l'azione a terra senza successo. 12.49 Primo shido aper passività. 12.49 Primo minuto di incontro estremamente tattico, sempre 0-0 trae Clement. 12.47 La russa Dolgova domina l'incontro e batte per ippon la serba Nikolic. Tocca ...