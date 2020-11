L’imprevedibilità delle peggiori ondate di gelo in Italia. I rischi (Di giovedì 19 novembre 2020) In questi giorni l’Europa orientale si sta raffreddando. La Russia europea è gelida, tra l’altro le basse temperature sono esaltate dal forte vento che soffia a quelle latitudini. E’ normale, stiamo parlando di condizioni meteo assolutamente in linea con la tabella di marcia. Qui da noi, al contrario, il freddo si fa desiderare. Arriverà nel fine settimana, porterà con sé effetti evidenti sia in termini di temperature – ovviamente – sia in termini di precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso a quote relativamente basse. Ma il gelo è un’altra cosa, lo sappiamo. Il gelo, dalle nostre parti, non è che si veda tutti i giorni. Anzi, ultimamente non si vede proprio. Basti pensare, semmai ce ne fosse bisogno, all’inverno scorso… Il gelo, come la neve, quando arriva non avvisaPerò sappiamo che il gelo, quando ... Leggi su meteogiornale (Di giovedì 19 novembre 2020) In questi giorni l’Europa orientale si sta raffreddando. La Russia europea è gelida, tra l’altro le basse temperature sono esaltate dal forte vento che soffia a quelle latitudini. E’ normale, stiamo parlando di condizioni meteo assolutamente in linea con la tabella di marcia. Qui da noi, al contrario, il freddo si fa desiderare. Arriverà nel fine settimana, porterà con sé effetti evidenti sia in termini di temperature – ovviamente – sia in termini di precipitazioni che potranno assumere carattere nevoso a quote relativamente basse. Ma ilè un’altra cosa, lo sappiamo. Il, dalle nostre parti, non è che si veda tutti i giorni. Anzi, ultimamente non si vede proprio. Basti pensare, semmai ce ne fosse bisogno, all’inverno scorso… Il, come la neve, quando arriva non avvisaPerò sappiamo che il, quando ...

