Le Regioni che sperano in un allentamento delle misure restrittive - sulla base

matteosalvinimi : ?????? LA RICHIESTA DI TRASPARENZA DALLE REGIONI AL GOVERNO @M_Fedriga (Governatore del Friuli Venezia Giulia): “Acco… - FedericoDinca : Le valutazioni che fa il Governo, con l’ausilio delle indicazioni del Comitato scientifico, si basano sui dati racc… - carlosibilia : Certo che nell'era dei #BigData dire che analizzare 21 dati che arrivano dalle Regioni per stabilire se si è in… - MovPopulistaIta : RT @FedericoDinca: Le valutazioni che fa il Governo, con l’ausilio delle indicazioni del Comitato scientifico, si basano sui dati raccolti… - edgardogulotta : La confusione è totale. Abbiamo più di 700 morti al giorno ma ci sono regioni come l’Abruzzo che scelgono da sole d… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni che

Sarà una sfida logistica, oltre che sanitaria: per le Regioni e per le Asl, sul primo fronte; per i medici, sul secondo. Tutti dovranno misurarsi con i primi, nuovissimi vaccini sintetizzati contro il ...Nel resto d’Italia giornata molto nuvolosa, con piogge sparse che nel corso del giorno bagneranno quasi tutte le regioni a eccezione della Puglia meridionale; neve sull’Appennino centrale oltre ...