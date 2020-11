Juventus | il messaggio social | rientra un titolarissimo

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 19 novembre 2020) Matthijs De Lig sarà nuovamente al centro della difesa della. Il difensore è pronto ed ha superato l’infortunio alla spalla, con conseguente operazione, che lo ha costretto a stare fuori per diversi mesi. Andrea Pirlo lo schiererà, considerata l’emergenza, già nella gara di sabato sera contro il Cagliari in programma allo Stadium.: De Ligt ritorna tra i titolari L’ex Ajax ha voluto informare i suoi tifosi dell’avvenuta guarigione tramite un. “Ready” ha scritto De Ligt su Instagram come didascalia alla foto che lo ritrae nel pieno dell’allenamento. Leggi anche:Mercato, l’agente: “Szoboszlai vicino alla Serie A” Il calciatore condividerà il reparto, considerata l’assenza di Bonucci e Chiellini, con Demiral e Danilo.