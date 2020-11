IPhone lenti, Apple pagherà pagherà 113 milioni di dollari per mettere fine al batterygate (Di giovedì 19 novembre 2020) Il " batterygate ", è scoppiato tre anni fa, e ora Apple pagherà 113 milioni di dollari per mettere fine al caso. La disputa legale con oltre 30 Stati americani verteva sul rallentamento dei vecchi ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Il "", è scoppiato tre anni fa, e ora113diperal caso. La disputa legale con oltre 30 Stati americani verteva sul rallentamento dei vecchi ...

1italiano1 : Apple: pagherà 113 milioni per risolvere caso iPhone lenti. Accordo con oltre 30 Stati Usa per chiudere il 'battery… - ansa_tecnologia : Apple: pagherà 113 milioni per risolvere caso iPhone lenti. Accordo con oltre 30 Stati Usa per chiudere il 'battery… - GoriffaZ : Apple: pagherà 113 milioni per risolvere caso iPhone lenti - CorriereQ : Apple: pagherà 113 milioni per risolvere caso iPhone lenti - fisco24_info : Apple: pagherà 113 milioni per risolvere caso iPhone lenti: Accordo con oltre 30 Stati Usa per chiudere il 'battery… -

Ultime Notizie dalla rete : IPhone lenti Apple: pagherà 113 milioni per risolvere caso iPhone lenti ANSA Nuova Europa IPhone lenti, Apple pagherà pagherà 113 milioni di dollari per mettere fine al batterygate

Roma, 19 novembre 2020 - Il " batterygate ", è scoppiato tre anni fa, e ora Apple pagherà 113 milioni di dollari per mettere fine al caso. La disputa legale con oltre 30 Stati americani verteva sul ra ...

Batterygate, Apple paga 113 milioni per chiudere la causa sugli Iphone lenti

Il caso era scoppiato tre anni fa: 35 Stati americani si sono presentati in Tribunale contro una pratica che veniva ritenuta un tentativo di spingere all’acquisto di modelli più costosi. Intanto Cuper ...

Roma, 19 novembre 2020 - Il " batterygate ", è scoppiato tre anni fa, e ora Apple pagherà 113 milioni di dollari per mettere fine al caso. La disputa legale con oltre 30 Stati americani verteva sul ra ...Il caso era scoppiato tre anni fa: 35 Stati americani si sono presentati in Tribunale contro una pratica che veniva ritenuta un tentativo di spingere all’acquisto di modelli più costosi. Intanto Cuper ...