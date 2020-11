In 17 anni 19 processi vinti: il caso Bassolino (Di giovedì 19 novembre 2020) A processo per 17 anni, quasi un terzo della vita lavorativa di un uomo. Quel processo ne ha generati altri 18, con 140 udienze e 150 mila pagine di istruttoria in 10 mesi. E per 19 volte la sentenza è stata sempre di assoluzione. A finire in questo gorgo giudiziario è stato Antonio Bassolino, la politica nel sangue: esperienza iniziata già a 17 anni nel Pci, poi proseguita fino al Pd. Una carriera di tutto rispetto: deputato, sindaco di Napoli, ministro del Lavoro e presidente della Regione Campania. Distrutta da indagini deboli, dietro le quali c’è una mano, quella di Tommaso Sodano, attualmente blogger del «Fatto quotidiano», il giornale- Procura, che si presenta così, con vanto fuori luogo: «Dalle mie denunce prende il via l’inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio di Bassolino». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 19 novembre 2020) A processo per 17, quasi un terzo della vita lavorativa di un uomo. Quel processo ne ha generati altri 18, con 140 udienze e 150 mila pagine di istruttoria in 10 mesi. E per 19 volte la sentenza è stata sempre di assoluzione. A finire in questo gorgo giudiziario è stato Antonio, la politica nel sangue: esperienza iniziata già a 17nel Pci, poi proseguita fino al Pd. Una carriera di tutto rispetto: deputato, sindaco di Napoli, ministro del Lavoro e presidente della Regione Campania. Distrutta da indagini deboli, dietro le quali c’è una mano, quella di Tommaso Sodano, attualmente blogger del «Fatto quotidiano», il giornale- Procura, che si presenta così, con vanto fuori luogo: «Dalle mie denunce prende il via l’inchiesta che ha portato al rinvio a giudizio di».

ilriformista : Sistema #Trani, l’ex gip Michele Nardi condannato a 16 anni e novi mesi per aver manipolato indagini e processi - CarloCalenda : Antonio, felice per te. Dopodiché così non si può andare avanti. Vite rovinate, persone che si indebitano per pagar… - ilfoglio_it : 19 processi vinti, 140 udienze, 150 mila pagine. Pochi giorni fa l'ultima assoluzione. Abbandonato dal partito: 'Qu… - edumaestra : RT @ilriformista: Sistema #Trani, l’ex gip Michele Nardi condannato a 16 anni e novi mesi per aver manipolato indagini e processi https://… - Daviderel4 : RT @Alisa44718330: Presidente del consiglio della Calabria arrestato per mafia, non si può andare avanti così ormai sono moltissimi i polit… -