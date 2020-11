Grande Fratello Vip, Giacomo Urtis rivela un segreto su Adua Del Vesco (Di giovedì 19 novembre 2020) Al Grande Fratello Vip, le dinamiche, le tensioni, i litigi e gli amori non sono mai abbastanza; ecco perchè si è deciso di chiamare dall’esterno una figura particolare che non configura come un vero e proprio concorrente, bensì come una sorta di disturbatore. Stiamo parlando di Giacomo Urtis, noto chirurgo dei vip e non solo, che ha da poco esordito nella casa, ma ha già messo parecchia carne al fuoco. Il compito lui affidato sarebbe quello di creare scompiglio, rivelando alcuni scabrosi segreti dei vip, anche estetici. Dopo aver spalancato il proverbiale armadio dentro cui Selvaggia Roma nascondeva un piccolo scheletro (“il vero amico speciale di Selvaggia sarebbe un noto calciatore che gioca all’estero”), Giacomo Urtis ha sganciato un’altra bomba e ha ... Leggi su trendit (Di giovedì 19 novembre 2020) AlVip, le dinamiche, le tensioni, i litigi e gli amori non sono mai abbastanza; ecco perchè si è deciso di chiamare dall’esterno una figura particolare che non configura come un vero e proprio concorrente, bensì come una sorta di disturbatore. Stiamo parlando di, noto chirurgo dei vip e non solo, che ha da poco esordito nella casa, ma ha già messo parecchia carne al fuoco. Il compito lui affidato sarebbe quello di creare scompiglio,ndo alcuni scabrosi segreti dei vip, anche estetici. Dopo aver spalancato il proverbiale armadio dentro cui Selvaggia Roma nascondeva un piccolo scheletro (“il vero amico speciale di Selvaggia sarebbe un noto calciatore che gioca all’estero”),ha sganciato un’altra bomba e ha ...

rtl1025 : ?? 'Dal Grande Fratello sono passati 18 anni. Sono stato molto fortunato, ho incontrato sulla mia strada grandissimi… - stanzaselvaggia : Un mondo distopico in cui l’unico cenone di Natale tra non congiunti sarà nella casa del Grande fratello. - GrandeOrienteit : L'uomo del mondo e fratello di tutti eliminato dai franchisti perché socialista, omosessuale e Massone. La figura d… - onvlysofi : RT @msslula: Grande Fratello 2020 sei tu. ?????? #GFVIP - SabMusicIsLife : RT @dirtbagslou: il grande fratello non appena tommaso fa una richiesta #gfvip -