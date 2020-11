Epic Games e la lotta contro Apple paragonata a quelle 'per i diritti civili' da Tim Sweeny (Di giovedì 19 novembre 2020) La causa tra Epic Games ed Apple continua imperterrita e si avvia verso il processo programmato per il prossimo anno. Ma la notizia che sta facendo il giro del web in queste ore è che la società della mela morsicata ha deciso di ridurre le commissioni dal 30% al 15% per tutti gli sviluppatori di applicazioni che guadagnano meno di un milione di dollari. Ma Tim Sweeney non ci sta e afferma che questa mossa non è abbastanza. Dopo la dichiarazione di Apple, il CEO della società che ha creato Fortnite, si toglie ulteriori sassolini dalla scarpa: "Apple sta solo cercando di togliersi un po' di critiche in modo da poterla fare franca grazie al blocco del 30% imposto sulla concorrenza. I consumatori continueranno a pagare prezzi gonfiati a causa delle alte commissioni di Apple". Alla domanda ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 19 novembre 2020) La causa traedcontinua imperterrita e si avvia verso il processo programmato per il prossimo anno. Ma la notizia che sta facendo il giro del web in queste ore è che la società della mela morsicata ha deciso di ridurre le commissioni dal 30% al 15% per tutti gli sviluppatori di applicazioni che guadagnano meno di un milione di dollari. Ma Tim Sweeney non ci sta e afferma che questa mossa non è abbastanza. Dopo la dichiarazione di, il CEO della società che ha creato Fortnite, si toglie ulteriori sassolini dalla scarpa: "sta solo cercando di togliersi un po' di critiche in modo da poterla fare franca grazie al blocco del 30% imposto sulla concorrenza. I consumatori continueranno a pagare prezzi gonfiati a causa delle alte commissioni di". Alla domanda ...

