Covid, l'auspicio di Gori: "Se continua discesa presto misure più leggere" (Di giovedì 19 novembre 2020) Bergamo, 19 novembre 2020 - "L'auspicio è che proseguano i segnali di rallentamento della corsa del virus, che si sia in prossimità di una discesa e che le prossime settimane possano conoscere un ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020) Bergamo, 19 novembre 2020 - "L'è che proseguano i segnali di rallentamento della corsa del virus, che si sia in prossimità di unae che le prossime settimane possano conoscere un ...

carlo_scano : La statista al silicone avrebbe un'idea di come fare? Ci va lei, insieme magari a @GiorgiaMeloni a sbattere le tett… - LorenzoChiffi : RT @medicitalia: L'auspicio è che ulteriori studi smentiscano questa complicanza del #Covid19 e la possibilità che in futuro si possa assi… - medicitalia : L'auspicio è che ulteriori studi smentiscano questa complicanza del #Covid19 e la possibilità che in futuro si pos… - AnciDigitale : RT @comuni_anci: “Il mio auspicio e impegno è che si avvii subito pieno coinvolgimento delle città e dei territori per progettare il paese… - Freedomtripita1 : American Airlines e British Airways – in collaborazione con oneworld – hanno lanciato un nuovo progetto pilota per… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid auspicio Covid, l'auspicio di Gori: "Se continua discesa presto misure più leggere" IL GIORNO 49ª Settimana sociale: mons. Santoro (Taranto), “la situazione del pianeta grave quanto la pandemia”

E il punto di partenza sono i volti di coloro che stanno soffrendo a causa del Covid e dell’inquinamento ambientale ... Santoro ha ribadito che “ci sostiene la speranza”. Il suo auspicio è “uno ...

Covid, l'auspicio di Gori: "Se continua discesa presto misure più leggere"

Il sindaco di Bergamo: "Le attività economiche provate dalla zona rossa devono avere la possbilità di riprendersi" ...

E il punto di partenza sono i volti di coloro che stanno soffrendo a causa del Covid e dell’inquinamento ambientale ... Santoro ha ribadito che “ci sostiene la speranza”. Il suo auspicio è “uno ...Il sindaco di Bergamo: "Le attività economiche provate dalla zona rossa devono avere la possbilità di riprendersi" ...