Coronavirus: sindaco Pavia, 'su zone no a campanilismi e mosse di partito' (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Se i dati del Covid19 "confermeranno l'andamento attuale, potremo chiedere al Governo di far uscire la Lombardia dalla zona rossa. Ribadisco: la Lombardia. Non qualche provincia, come chiesto in una prima fase da Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Non mi sembra il momento dei campanilismi. Lo dico da un territorio con un indice di contagi inferiore alla media regionale". Così all'Adnkronos il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, dopo l'incontro dei sindaci dei capoluoghi con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Peggio ancora - aggiunge - fare ragionamenti di partito: abbiamo visto cosa hanno provocato in Campania, purtroppo. Se ne esce solo con l'unità e la solidarietà: la stessa che abbiamo messo in campo con l'ordinanza regionale e che continuiamo a realizzare a livello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 novembre 2020) Milano, 19 nov. (Adnkronos) - Se i dati del Covid19 "confermeranno l'andamento attuale, potremo chiedere al Governo di far uscire la Lombardia dalla zona rossa. Ribadisco: la Lombardia. Non qualche provincia, come chiesto in una prima fase da Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova. Non mi sembra il momento dei. Lo dico da un territorio con un indice di contagi inferiore alla media regionale". Così all'Adnkronos ildi, Fabrizio Fracassi, dopo l'incontro dei sindaci dei capoluoghi con il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. "Peggio ancora - aggiunge - fare ragionamenti di: abbiamo visto cosa hanno provocato in Campania, purtroppo. Se ne esce solo con l'unità e la solidarietà: la stessa che abbiamo messo in campo con l'ordinanza regionale e che continuiamo a realizzare a livello ...

RaiNews : La misura precauzionale è stata decisa dal sindaco della città, Bill De Blasio #NewYork #COVID19 - sioavessiprevis : RT @FedericoRampini: New York il sindaco de Blasio sotto accusa per la chiusura delle scuole, molti (incluso suo governatore e compagno di… - TV7Benevento : Coronavirus: sindaco Pavia, 'su zone no a campanilismi e mosse di partito'... - LaCnews24 : Coronavirus a Cassano, il sindaco chiede test rapidi per tutti i cittadini #calabrianotizie #newscalabria - Andrea80821276 : RT @RaiNews: La misura precauzionale è stata decisa dal sindaco della città, Bill De Blasio #NewYork #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus sindaco Coronavirus, il sindaco di Sassari: "35 nuovi casi in città in un solo giorno" La Nuova Sardegna Coronavirus: sindaco Pavia, 'su zone no a campanilismi e mosse di partito'

Lo dico da un territorio con un indice di contagi inferiore alla media regionale". Così all'Adnkronos il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, dopo l'incontro dei sindaci dei capoluoghi con il ...

Coronavirus, cresce l'allerta in provincia: anche Ciminna diventa "zona rossa"

Un altro paese della provincia di Palermo, da sabato 21 (al 3 dicembre), diventa "zona rossa": Ciminna. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci in virtù dell'alto numero di contagi. Ne ...

Lo dico da un territorio con un indice di contagi inferiore alla media regionale". Così all'Adnkronos il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, dopo l'incontro dei sindaci dei capoluoghi con il ...Un altro paese della provincia di Palermo, da sabato 21 (al 3 dicembre), diventa "zona rossa": Ciminna. Lo ha deciso il presidente della Regione Nello Musumeci in virtù dell'alto numero di contagi. Ne ...