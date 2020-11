Coronavirus | Bertolaso a valanga | “Terza ondata a febbraio”

Leggi su chenews

(Di giovedì 19 novembre 2020) Guidoannuncia ciò che non avremmo voluto sentire, la possibilità concreta di una terzaad inizio anno. Guido(Fonte foto: web)L’ex capo della Protezione Civile, è intervenuto in radio presso una nota emittente per parlare dell’attuale situazione del nostro paese rispetto all’emergenza Covid19. In molte occasioni,, che tra l’altro ha gestito la precedente emergenza legata all’epidemia di marzo, in Lombardia, si è spesso trovato in disaccordo come le misure attuate dal Governo, tanto da criticarlo pesantemente in più di un’occasione. Oggi, avverte sul rischio concreto, quasi certo di una terzaad inizio 2021, presumibilmente tra febbraio e marzo, gli stessi periodi insomma della prima tragica ...