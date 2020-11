Come silenziare le notifiche su Whatsapp o bloccarle (Di giovedì 19 novembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza di Come poter bloccare un contatto su Whatsapp nel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedere Come silenziare le notifiche delle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Segui Termometro Politico su Google News Troppe notifiche su Whatsapp? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, di notifiche ne ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio da Whatsapp o simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 19 novembre 2020) Avevamo già parlato in precedenza dipoter bloccare un contatto sunel caso ricevessimo i messaggi di qualche persona indesiderata. Ora, “alleggerendo un pochino il carico”, di seguito andiamo a vedereledelle chat singole oppure direttamente di tutta l’app. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Segui Termometro Politico su Google News Troppesu? Silenziamole o blocchiamole D’altronde ci son persone che, per un motivo o per l’altro, dine ricevono centinaia ogni giorno e una grossa fetta di queste deriva spesso e volentieri proprio dao simili. E star dietro a tutti i messaggi in entrata è spesso davvero difficile – quanto a volte ...

sftyvungi : ma come devo fare per silenziare i direzionisti dalla mia vita? - _NoComunismo_ : @enrdar1 @GiorgiaMeloni Primo, in democrazia nessuno può arrogarsi il diritto di silenziare le opposizioni, per nes… - 008MORI : @italskipper Più che silenziare, provvedo a non interagire più con un follower che non risponde neanche con un semp… - hovxlwt : come silenziare una foto - florabarral : @antoviaEmilia Io ho dovuto silenziare qualcuno x via del cv. Passano la giornata a sfrangiare le palle presi da at… -