Caos prenotazione tampone per bambini in Campania via numero verde, altre soluzioni (Di giovedì 19 novembre 2020) Il servizio di prenotazione del tampone per bambini in Campania via numero verde non sta funzionando a dovere a due giorni dalla disponibilità della procedura. In vista del rientro a scuola il prossimo martedì 24 novembre per i bambini di prima elementare e per quelli della scuola dell’infanzia, l’ordinanza numero 90 firmata dal governatore Vincenzo De Luca ha previsto i test volontari di alunni e loro familiari conviventi proprio in questa settimana: peccato però che la macchina si sia del tutto inceppata e molti genitori non riescano neanche ad ottenere informazioni in merito al numero gratuito dedicato. Ieri, all’apertura del servizio di prenotazione tampone per bambini e adulti ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 19 novembre 2020) Il servizio didelperinvianon sta funzionando a dovere a due giorni dalla disponibilità della procedura. In vista del rientro a scuola il prossimo martedì 24 novembre per idi prima elementare e per quelli della scuola dell’infanzia, l’ordinanza90 firmata dal governatore Vincenzo De Luca ha previsto i test volontari di alunni e loro familiari conviventi proprio in questa settimana: peccato però che la macchina si sia del tutto inceppata e molti genitori non riescano neanche ad ottenere informazioni in merito algratuito dedicato. Ieri, all’apertura del servizio dipere adulti ...

In queste ore, i genitori dei piccoli alunni stanno provando a contattare il call center, il numero verde indicato dalla Regione Campania. Le telefonate, però, vengono effettuate a vuoto. Difficoltà a ...

