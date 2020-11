Cadegliano, discarica abusiva nel bosco: 9 indagati (Di giovedì 19 novembre 2020) Cadegliano Viconago (Varese), 19 novembre 2020 - Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Varese con accuse a vario titolo per gestione di discarica abusiva , ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 19 novembre 2020)Viconago (Varese), 19 novembre 2020 - Nove persone sono state iscritte nel registro deglidalla Procura di Varese con accuse a vario titolo per gestione di, ...

L'area era stata sequestrata lo scorso gennaio in una zona tutelata paesaggisticamente: i carabinieri Forestali hanno trovato all'interno scarti edili, pneumatici, vernici e persino lastre di eternit.

Cadegliano Viconago (Varese), 19 novembre 2020 - Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati dalla Procura di Varese con accuse a vario titolo per gestione di discarica abusiva, gesti ...L'area era stata sequestrata lo scorso gennaio in una zona tutelata paesaggisticamente: i carabinieri Forestali hanno trovato all'interno scarti edili, pneumatici, vernici e persino lastre di eternit.