(Di giovedì 19 novembre 2020) Anche questa mattina Michele Di Stefano, Presidente di “RivalutiAmo Marina di-OdV“, da sempre attento alla tutela e al pieno rispetto dell’ambiente, ha effettuato l’ennesimo sopralluogo su Viale Forlì, Via delle Idrovore, Via delle Acque Basse e i rispettivi canali, ancora intasati daspeciali, materassi, frigoriferi, pneumatici, calcinacci, bidoni di vernice e altro ancora. “Abbiamo notato che da quando il 30 settembre di quest’anno 2020 la Polizia Locale ha postopenale le aree delle suddette vie, piene diabbandonati sui cigli stradali e nei canali, nonostante le aree fossero delimitate da nastro bianco e rosso e dai cartelli debitamente sigillati dalla Polizia Giudiziaria – spiega Michele Di Stefano – i cumuli sono a dir poco ...

CorriereCitta : Ardea, rifiuti in aumento nell’area posta sotto sequestro per… evitare l’abbandono di rifiuti (FOTO) - canaledieci : 'L'AREA SEQUESTRATA E' PIENA DI RIFIUTI': LA DENUNCIA DEI VOLONTARI DI ARDEA - CorriereCitta : Ardea, camion prende fuoco all’improvviso: secondo episodio in due giorni, stavolta è “toccato” al mezzo della racc… - CorriereCitta : Ardea, ombre inquietanti sull’appalto rifiuti - zazoomblog : Degrado ad Ardea tra buche e abbandono dei rifiuti: scattano controlli e pesanti sanzioni - #Degrado #Ardea #buche… -

Ultime Notizie dalla rete : Ardea rifiuti

Il Corriere della Città

Regole certe per gli impianti di trattamento rifiuti, trasparenza dei procedimenti amministrativi, Daspo per gli imprenditori che pensano al profitto calpestando l’ambiente. Solo alcune delle novità i ...Aprilia, assalto alla cassa continua di un supermercato di prodotti surgelati di via Mascagni ad Aprilia. Ignoti hanno sfondato una delle vetrine e hanno fatto saltare la cassa continua che si trova p ...