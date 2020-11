Accuse e chiarimenti | scintille nel centrodestra sui rapporti col governo

Leggi su agi

(Di giovedì 19 novembre 2020) AGI - All'indomani delle aperture di Silvio Berlusconi alsulla legge di bilancio, nelesplode la polemica. Chi non digerisce, in particolare, il profilo collaborativo assunto dall'ex-premier, è il leader leghista Matteo Salvini, che passa all'attacco, mentre in una posizione più defilata, che potrebbe preludere a una mediazione, si pone la presidente di FdI Giorgia Meloni. In serata arriva la replica di Silvio Berlusconi, il quale ribadisce la disponibilità del suo partito a collaborare con la maggioranza disolo per senso di "responsabilità istituzionale" e che non vi è alcuna ipotesi di partecipazioni di FI a "manovre di palazzo" che diano vita acon forze "incompatibili" con i valori del partito. Il presidente azzurro ne approfitta per chiarire anche che FI non solo fa parte ...