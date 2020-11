41 bis | torno su alcuni punti essenziali La Carta non è un taxi da prendere quando fa comodo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 novembre 2020) Risul tema del 41 bis: non tanto per alcune polemiche (prevedibili se non scontate) suscitate dal mio intervento dell’8 novembre, quanto piuttosto per mettere a fuoco. Il principio che “le pene devono tendere alla rieducazione del condannato” è scolpito nell’art. 27 Costituzione e vale per tutti i reclusi. Mafiosi al 41 bis compresi. Non ci piove. Negarlo sarebbe aprirsi ad uno “stato di eccezione”, ad un “diritto penale del nemico”, configurando i detenuti per “tipi d’autore” sulla base del titolo astratto del reato commesso. Semplicemente inammissibile! Ma per il 41 bis decisivo non è il titolo “astratto” del reato. Decisivo è un fatto assai concreto. Ed è che senza il “regime differenziato” del 41 bis, i de­tenuti mafiosi – grazie ad un permanente circuito di informazione, assistenza, ...