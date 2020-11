Urla fuori dalla casa del GF VIP 5 e si torna a parlare del contratto della Gregoraci (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pomeriggio movimentato nella casa del Grande Fratello VIP 5 a causa dell’irruzione a distanza, de La regina di Roma, la bella bionda seguita sui social da oltre 12 mila follower! Il motivo è chiaro: la regina di Roma si è presentata fuori dalla casa del Grande Fratello VIP con il classico megafono per serve per dare messaggi a chi sta dentro la casa. In quel momento nel giardino tra gli altri c’erano anche Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi che hanno ascoltato le parole, senza sapere chi ci fosse fuori dalla casa. Ma che cosa ha detto la Regina di Roma? La frase che ha più colpito i vipponi è stata quella dedicata a Elisabetta Gregoraci, e al suo presunto contratto con Flavio Briatore. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 18 novembre 2020) Pomeriggio movimentato nelladel Grande Fratello VIP 5 a causa dell’irruzione a distanza, de La regina di Roma, la bella bionda seguita sui social da oltre 12 mila follower! Il motivo è chiaro: la regina di Roma si è presentatadel Grande Fratello VIP con il classico megafono per serve per dare messaggi a chi sta dentro la. In quel momento nel giardino tra gli altri c’erano anche Elisabetta, Giulia Salemi e Tommaso Zorzi che hanno ascoltato le parole, senza sapere chi ci fosse. Ma che cosa ha detto la Regina di Roma? La frase che ha più colpito i vipponi è stata quella dedicata a Elisabetta, e al suo presuntocon Flavio Briatore. ...

Pomeriggio movimentato nella casa del Grande Fratello VIP 5 a causa dell’irruzione a distanza, de La regina di Roma, la bella bionda seguita sui social da oltre 12 mila follower! Il motivo è chiaro: l ...

