Udine: dal 20 novembre al via servizio di prestito di libri a domicilio (Di mercoledì 18 novembre 2020) A seguito dell’inasprirsi delle misure di prevenzione al Covid 19, dopo il collaudato servizio di take away e l’incremento dei prestiti digitali attraverso la piattaforma MLOL, la Biblioteca civica Vincenzo Joppi e le sue sedi e sezioni, a partire da venerdì 20 novembre, daranno il via al servizio di prestito di libri a domicilio: “La biblioteca porta a porta”. Il servizio sarà accessibile ai residenti nel Comune di Udine iscritti alla Biblioteca (i non iscritti possono contattare la biblioteca e richiedere le modalità per l’iscrizione online). “Con lo slogan ‘Fermiamo il virus, non i libri’ – ha spiegato l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – la Biblioteca intende responsabilizzare i cittadini sull’importanza di seguire le ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 18 novembre 2020) A seguito dell’inasprirsi delle misure di prevenzione al Covid 19, dopo il collaudatodi take away e l’incremento dei prestiti digitali attraverso la piattaforma MLOL, la Biblioteca civica Vincenzo Joppi e le sue sedi e sezioni, a partire da venerdì 20, daranno il via aldidi: “La biblioteca porta a porta”. Ilsarà accessibile ai residenti nel Comune diiscritti alla Biblioteca (i non iscritti possono contattare la biblioteca e richiedere le modalità per l’iscrizione online). “Con lo slogan ‘Fermiamo il virus, non i’ – ha spiegato l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – la Biblioteca intende responsabilizzare i cittadini sull’importanza di seguire le ...

GibelliTiziana : RT @MaraNavarria: Dal mio ritorno in Friuli alla preparazione in vista di #tokyo2021. ?????? Una speciale chiacchierata con @marghegranbassi,… - messveneto : Strappano i cavi e danneggiano le telecamere di sicurezza del sottopasso della stazione: sei denunciati: Si tratta… - MaraNavarria : Dal mio ritorno in Friuli alla preparazione in vista di #tokyo2021. ?????? Una speciale chiacchierata con… - BrunoVuan : RT @messveneto: Ecco la gubana, lo storico dolce delle Valli: Il dolce è noto fin dal 1409 quando fu servita in un banchetto preparato in o… - messveneto : Ecco la gubana, lo storico dolce delle Valli: Il dolce è noto fin dal 1409 quando fu servita in un banchetto prepar… -

Ultime Notizie dalla rete : Udine dal L'Università di Udine dà il benvenuto ai nuovi dottorandi di ricerca Il Friuli Nuovo centro Amazon porta cento nuovi posti di lavoro

UDINE - Amazon espande la propria rete logistica con l'apertura del nuovo deposito di smistamento a Colugna, frazione di Tavagnacco (Udine), alimentato da energia rinnovabile. Il nuovo ...

Siglato l'accordo anche in Friuli Venezia Giulia: ora i medici di base potranno fare i tamponi

TRIESTE. "Oggi abbiamo siglato insieme alle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale due documenti importanti soprattutto per il tema dell'assistenza alle persone, sia per quanto rigua ...

UDINE - Amazon espande la propria rete logistica con l'apertura del nuovo deposito di smistamento a Colugna, frazione di Tavagnacco (Udine), alimentato da energia rinnovabile. Il nuovo ...TRIESTE. "Oggi abbiamo siglato insieme alle organizzazioni sindacali dei medici di medicina generale due documenti importanti soprattutto per il tema dell'assistenza alle persone, sia per quanto rigua ...