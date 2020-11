Tommaso Zorzi riceve un aereo misterioso al GF Vip, Barbara D’Urso scopre chi è il mittente e legge una lettera d’amore (VIDEO) (Di mercoledì 18 novembre 2020) In questi giorni, Tommaso Zorzi ha ricevuto un aereo misterioso nella casa del GF Vip. Il mittente sarebbe un certo Simone, il quale ha detto di essere un fan appassionato dell’influencer. Quest’ultimo, allora, ha lanciato un appello a Barbara D’Urso chiedendole di scoprire chi sia realmente questo mittente segreto. Dopo un po’ di indagini, a Live non è la D’Urso la conduttrice ha annunciato di aver rintracciato l’uomo in questione e non solo. La donna ha anche letto una lettera d’amore scritta da questo ragazzo. Ecco chi è il mittente dell’aereo misterioso per Tommaso Nella parte finale del programma domenicale di ... Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 18 novembre 2020) In questi giorni,ha ricevuto unnella casa del GF Vip. Ilsarebbe un certo Simone, il quale ha detto di essere un fan appassionato dell’influencer. Quest’ultimo, allora, ha lanciato un appello achiedendole di scoprire chi sia realmente questosegreto. Dopo un po’ di indagini, a Live non è lala conduttrice ha annunciato di aver rintracciato l’uomo in questione e non solo. La donna ha anche letto unascritta da questo ragazzo. Ecco chi è ildell’perNella parte finale del programma domenicale di ...

