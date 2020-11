“Tom e Jerry” al cinema nel 2021, tra animazione e live action (Di giovedì 19 novembre 2020) L'eterna "lotta" tra Tom and Jerry arriva al cinema nel 2021 nel film omonimo diretto da Tim Story e basato sui celebri personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera. La rivalità tra il gatto e il topolino si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del "matrimonio del secolo", costringendo il disperato organizzatore dell'evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui, con tutte le conseguenze e imprevisti del caso.... Una mix di animazione classica e live action, una nuova dimensione per i due iconici personaggi, costretti a fare l'impensabile... lavorare insieme per salvare la situazione. Nel cast ci sono tra gli altri Chloe Grace Moretz e Michael Pena. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 19 novembre 2020) L'eterna "lotta" tra Tom and Jerry arriva alnelnel film omonimo diretto da Tim Story e basato sui celebri personaggi creati da William Hanna e Joseph Barbera. La rivalità tra il gatto e il topolino si riaccende quando Jerry si trasferisce nel miglior hotel di New York alla vigilia del "matrimonio del secolo", costringendo il disperato organizzatore dell'evento ad assumere Tom per sbarazzarsi di lui, con tutte le conseguenze e imprevisti del caso.... Una mix diclassica e, una nuova dimensione per i due iconici personaggi, costretti a fare l'impensabile... lavorare insieme per salvare la situazione. Nel cast ci sono tra gli altri Chloe Grace Moretz e Michael Pena.

