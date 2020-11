Taranto, ex Ilva: nuovo dissalatore per portare acqua al siderurgico (Di mercoledì 18 novembre 2020) Taranto - La Regione Puglia con Aqp hanno proposto 'soluzioni e modalità più economiche e sostenibili' per l'approvvigionamento idrico dell'acciaieria ex Ilva. Per il siderurgico verrà costruito un ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di mercoledì 18 novembre 2020)- La Regione Puglia con Aqp hanno proposto 'soluzioni e modalità più economiche e sostenibili' per l'approvvigionamento idrico dell'acciaieria ex. Per ilverrà costruito un ...

TSTARANTO : Cambia la politica idrica per Taranto: acqua potabile dal Sinni Tara, dissalatore per l’ex Ilva, riu - Anarchicoindip1 : Com’è possibile che con i pasticci e ritardi su #mascherine, ventilatori e banchi a rotelle, #Arcuri già commissari… - contefelix88 : @cchiaruttini @CarloCalenda 2/2 quota di mercato dell'ex Ilva. Mittal non ha mai avuto intenzione di produrre a Tar… - LaGazzettaWeb : Taranto, ex Ilva: nuovo dissalatore per portare acqua al siderurgico - SassiLive : CAMBIA LA POLITICA IDRICA PER TARANTO: ACQUA POTABILE DAL SINNI TARA, DISSALATORE PER L’EX ILVA, RIUSO ACQUA DEI DE… -