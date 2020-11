“Subito un provvedimento discliplinare per l’infermiere negazionista” (Di mercoledì 18 novembre 2020) Massimiliano Sciretti, presidente dell’Ordine degli infermieri del Piemonte viene intervistato da La Stampa in merito al caso di Salvatore Arduino, l’infermiere negazionista che è sceso in piazza senza mascherina. Sciretti spiega che Arduino disonora i colleghi malati di COVID e annuncia che l’Ordine sta raccogliendo elementi per un provvedimento disciplinare: E l’Ordine degli infermieri, invece che cosa intende fare? «Anche noi stiamo mettendo insieme gli elementi per una procedura disciplinare. Questa storia va chiarita rapidamente e fino in fondo: andare in piazza senza mascherina, visto il suo ruolo professionale,proprio no». Che cosa rischia adesso il signor Arduino? «È troppo presto per dirlo; dal semplice richiamo a salire. Questo lo deciderà il Consiglio, dopo il solito iter di ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 18 novembre 2020) Massimiliano Sciretti, presidente dell’Ordine degli infermieri del Piemonte viene intervistato da La Stampa in merito al caso di Salvatore Arduino, l’infermiere negazionista che è sceso in piazza senza mascherina. Sciretti spiega che Arduino disonora i colleghi malati di COVID e annuncia che l’Ordine sta raccogliendo elementi per undisciplinare: E l’Ordine degli infermieri, invece che cosa intende fare? «Anche noi stiamo mettendo insieme gli elementi per una procedura disciplinare. Questa storia va chiarita rapidamente e fino in fondo: andare in piazza senza mascherina, visto il suo ruolo professionale,proprio no». Che cosa rischia adesso il signor Arduino? «È troppo presto per dirlo; dal semplice richiamo a salire. Questo lo deciderà il Consiglio, dopo il solito iter di ...

