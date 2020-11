Sassuolo, tampone negativo per Haraslin. In giornata torna in gruppo (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Lukas Haraslin ha effettuato controllo con test diagnostico (tampone) per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore rientrerà in gruppo. Per Federico Ricci, nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo. Covid-19, anche @lukasHaraslin si è negativizzato. A seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nella giornata odierna il calciatore rientrerà in gruppo Il comunicato ufficiale è online su https://t.co/mYbrbKaK0x#ForzaSasol — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 18 novembre 2020) L’Unione SportivaCalcio comunica che Lukasha effettuato controllo con test diagnostico () per il coronavirus-Covid 19 il cui esito ha confermato la negativizzazione; a seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nellaodierna il calciatore rientrerà in. Per Federico Ricci, nel rispetto del protocollo federale, sono in via di completamento le visite di controllo. Covid-19, anche @lukassi è negativizzato. A seguito delle visite propedeutiche alla ripresa dell’attività sportiva, nellaodierna il calciatore rientrerà inIl comunicato ufficiale è online su https://t.co/mYbrbKaK0x#ForzaSasol — U.S.(@US) ...

Lukas Haraslin è tornato negativo al Covid, anche ufficialmente. È arrivata ora la conferma da parte del Sassuolo: “L’Unione Sportiva Sassuolo Calcio comunica che Lukas Haraslin ha effettuato controll ...

Serie A, Lazovic positivo al COVID: salterà Hellas Verona-Sassuolo

Darko Lazovic non disputerà Hellas Verona-Sassuolo: l’esterno offensivo gialloblu è stato trovato positivo al tampone per COVID-19 nel ritiro della Serbia, che affronterà stasera la Russia in Nations ...

Darko Lazovic non disputerà Hellas Verona-Sassuolo: l'esterno offensivo gialloblu è stato trovato positivo al tampone per COVID-19 nel ritiro della Serbia, che affronterà stasera la Russia in Nations ...