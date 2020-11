Roma, Totti pronto a tornare: l’ex capitano incontra Friedkin (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bomba in casa Roma, con Francesco Totti pronto a tornare con i giallorossi. L’ex capitano ha incontrato il nuovo proprietario, Dan Friedkin. Una notizia bomba infiamma il mondo Romanista, con la nuova proprietaria composta dalla famiglia Friedkin pronta a fare un regalo ai tifosi. No, non torna a giocare, ma Francesco Totti è pronto a … L'articolo Roma, Totti pronto a tornare: l’ex capitano incontra Friedkin proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 18 novembre 2020) Bomba in casa, con Francescocon i giallorossi. L’exhato il nuovo proprietario, Dan. Una notizia bomba infiamma il mondonista, con la nuova proprietaria composta dalla famigliapronta a fare un regalo ai tifosi. No, non torna a giocare, ma Francescoa … L'articolo: l’exproviene da Inews.it.

